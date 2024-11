Ministro Mauro Vieira chega à Rússia para representar Lula na reunião do BRICS

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira já está em Kazan, na Rússia, para representar o presidente Lula no encontro do BRICS. É a primeira reunião desde a expansão do grupo que agora conta com nove países. A cúpula reúne, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora também os Emirados Árabes Unidos, o Irã, a Etiópia e o Egito. A reunião dos BRICS ocorre em um momento em que a Rússia avança na Ucrânia e se aproxima de históricos adversários dos Estados Unidos, como o Irã, a China e a Coreia do Norte.