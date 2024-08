Depois de usuário anunciar venda de dados do FGTS, Caixa diz que não houve vazamento Publicação feita em um fórum internacional diz que os arquivos contêm informações de 39 milhões de brasileiros Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2024 - 16h44 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h33 ) ‌



Pacote de dados é vendido em fórum internacional Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após um usuário de um fórum internacional anunciar a venda de informações pessoais de brasileiros com registro no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), a Caixa Econômica Federal informou nesta quarta-feira (7) que não houve vazamento de dados. Segundo publicação feita em um site estrangeiro, um pacote com dados cadastrais do FGTS de 39 milhões de pessoas, como telefone, números de documentos e endereços, estaria à venda.

Em nota, a Caixa afirmou que garante o “compromisso com a proteção dos dados de seus clientes e com o cumprimento dos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e demais normas relacionadas aos negócios”.

O usuário que anunciou a venda das informações afirma que os dados obtidos por ele são referentes a julho de 2023.

Além disso, na postagem ele diz que o conteúdo anunciado traz cerca de 9 milhões de telefones únicos, ou seja, sem informações dobradas, além de documentos de mais de 10,6 milhões de brasileiros.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.