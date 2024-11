Deputados distritais autorizam crédito de R$ 200 milhões para o transporte público do DF Recursos serão usados para manter o equilíbrio financeiro do sistema de transporte; distritais aprovaram medida em dois turnos Brasília|Do R7, em Brasília 06/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h16 ) twitter

Aprovação foi dada em plenário nesta terça Carolina Curi/Agência CLDF

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) aprovou nesta terça-feira (5) crédito suplementar de R$ 200 milhões para o transporte público coletivo da capital do país. A iniciativa constava no projeto de lei nº 1399/2024, que abre o aporte à Lei Orçamentária Anual. Antes de ir ao plenário, o texto foi aprovado na CEOF (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças) da Casa, também nesta terça-feira.

No encaminhamento da proposta, o GDF (Governo do Distrito Federal) informou que o crédito será financiado pelo excesso de arrecadação e que vai garantir a manutenção do equilíbrio financeiro do sistema de transporte público.

Apesar da aprovação, os parlamentares também cobraram um transporte público mais eficiente, com ônibus novos, calçadas e paradas de ônibus.

Na mesma sessão, o plenário ainda autorizou outra proposta do governo, o PL 1399/2024, que libera crédito suplementar de R$ 9,2 milhões para o Fascal (Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do DF). A verba será usada para atender a despesas com serviços médicos e hospitalares.

As propostas foram aprovadas em dois turnos e redação final. Agora, vão à sanção do governador e passam a valer após a publicação.