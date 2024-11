Ibaneis assina nomeação de 1,6 mil policiais civis e penais Governador afirmou que pretende nomear até o fim de 2025 restante do cadastro reserva Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 11h27 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h36 ) twitter

Ibaneis pretende fazer mais nomeações em 2025 Renato Alves/Agência Brasília. -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou na manhã desta terça-feira (5) decreto de nomeação de 1,6 mil policiais civis e penais. A nomeação tinha sido adiantada pelo R7 em 24 de outubro.

Durante assinatura nesta manhã, Ibaneis destacou que os profissionais são essenciais para segurança pública da capital do país.

“A gente vem fazendo um trabalho de recuperação das forças de segurança, um compromisso que assumimos desde 2018. Também estamos unificando as forças. Tínhamos uma diferença muito grande entre as categorias e agora com a unificação estamos colhendo os resultados com os índices da nossa cidade”, afirmou.

Ibaneis acrescentou ainda que pretende nomear até o fim do ano que vem, o restante do cadastro reserva dos dois concursos. “Lembrando que há pouco mais de um mês estivemos no curso de formação de 1,3 mil policiais militares que no ano que vão estarão nas ruas. Em julho (de 2025) pretendemos nomear mais PMs e também nomear o restante dos policiais civis e penais até o fim de 2025″, adiantou Ibaneis.

‌



O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, disse que a medida será importante também para combater o crime organizado. “Sem dúvida só assim conseguimos combater o crime organizado. No DF eles não entraram e não vão entrar. Temos conseguido impedir”, afirmou.

Avelar também comentou a luta da simetria salarial entre policiais civis e federais. “É algo que tem sido discutido tecnicamente para que isso seja possível ao longo do próximo ano”, detalhou.

‌



Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Enoque Venâncio de Freitas, “a nomeação dos novos policiais civis representa um avanço importante para a segurança pública no DF”. “Recebemos esses profissionais com orgulho. Vemos esse movimento como um primeiro passo para a valorização da nossa carreira e seguimos confiantes de que o governador Ibaneis Rocha honrará sua promessa de campanha, trazendo a reestruturação salarial que garantirá a merecida simetria com a Polícia Federal. É um reconhecimento que nossa categoria espera e merece”, disse.

Nomeações para 2025

Para o ano que vem o governo prevê a contratação de mais servidores. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) enviada pelo GDF para a Câmara Legislativa do Distrito Federal em maio apontava a previsão de pelo menos 30,7 mil nomeações.

‌



O projeto foi aprovado pela Casa em junho e tinha um impacto previsto de R$ 7,5 bilhões na folha de pagamento.

No documento original enviado pela Secretaria de Economia, cerca de 70% das nomeações seriam para a área de Educação (12,1 mil) e de Saúde (mais de 9 mil).

Além disso, o GDF pretende nomear mais 1.125 novos servidores para a carreira pública de desenvolvimento e assistência social e 1.711 para a carreira socioeducativa.