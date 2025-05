300 casais participam da celebração de casamentos da Igreja Universal do Reino de Deus

Na noite desta quinta-feira (1º), cerca de 300 casais participaram de uma emocionante cerimônia de casamento promovida pela Igreja Universal do Reino de Deus. O evento faz parte da 15ª edição da celebração, que já oficializou a união mais de mais de 128 mil casais em todo o mundo.



O Solo Sagrado de Taguatinga, no Distrito Federal, foi palco de histórias como a de Maria e Lúcio, juntos há mais de 50 anos, que decidiram oficializar sua união diante de Deus. "A bênção do altar é muito importante", compartilhou Lúcio. Rodolfo e Beatriz também realizaram o sonho de se casar diante do altar: "Deus abençoou e abriu as portas", celebrou Beatriz. Outro momento marcante foi o casamento simultâneo de três irmãos, tornando a data ainda mais especial para a família.



A cerimônia incluiu o curso preparatório “Casamento Blindado”, que visa fortalecer a relação dos casais com base no diálogo, respeito e fé. A celebração também foi realizada simultaneamente em todo o Brasil e em outros 58 países, reforçando a valorização do matrimônio como alicerce da sociedade.



