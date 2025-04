Abril Laranja: campanha promove ações de combate a maus tratos a animais

No Abril Laranja, o Distrito Federal destaca a importância de denunciar maus tratos a animais, comportamento que é considerado crime e passível de prisão. Recentes casos, como o de uma veterinária investigada e um homem suspeito de matar gatos, chamaram atenção para a gravidade do problema.



A capital registrou 252 ocorrências e 1361 denúncias anônimas em 2025, evidenciando um aumento significativo. A Polícia Civil recebe denúncias através do telefone 197. O defensor público Márcio Del Fiore destaca a importância da conscientização da população como medida eficaz para aumentar as denúncias e reduzir casos de violência contra animais a longo prazo.



