Academias populares: especialista ensina a usar os aparelhos ao ar livre

As academias populares, conhecidas como PECs, foram implementadas no Distrito Federal em 2011 e atualmente, existem mais de 800 unidades. Os espaços são uma opção acessível para exercício físico, especialmente entre idosos. A personal trainer Daniela Nicaretta orienta usuários sobre como utilizar os equipamentos corretamente nas PECs.



"Muito bom. Muito bom mesmo. Mexer o corpo, né? Melhor do que ficar parada", diz a aposentada Benedita Borges, uma das usuárias. Daniela enfatiza a importância da orientação profissional para evitar lesões e maximizar os benefícios dos exercícios realizados nesses espaços.



