Ação de limpeza subaquática no Lago Paranoá reforça conscientização ambiental

A Polícia Militar do Distrito Federal está promovendo uma ação de limpeza no Lago Paranoá com cerca de 40 mergulhadores e instituições ambientais. O Major Emerson Araújo explicou que o objetivo é retirar o lixo do lago e conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental. "Nosso objetivo é conscientizar que, se trouxer o lixo, recolha-o", afirmou o major. Em iniciativas anteriores, centenas de quilos de resíduos foram removidos em poucas horas. A ação ocorre anualmente e é essencial para manter o lago limpo e seguro para atividades como o nado.



