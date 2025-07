Acidente de trabalho no Lago Sul (DF): morte de Gabriel Franco

Um acidente de trabalho resultou na morte de Gabriel Franco dos Santos, 30 anos, após cair de uma altura de cerca de seis metros durante a instalação de placas solares em uma casa no Lago Sul (DF). Segundo a família, eles não receberam apoio após o acidente.



A pessoa que contratou a empresa responsável assegurou que toda a documentação estava regularizada e que as negociações ocorreram com essa empresa. A família clama por justiça, e o espaço permanece aberto para esclarecimentos sobre os equipamentos de segurança utilizados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!