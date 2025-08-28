Acidente na BR-060: carreta carregada de galinhas tomba na madrugada desta quinta-feira

Um acidente ocorreu na BR-060 envolvendo uma carreta carregada de galinhas que tombou. O motorista de 41 anos foi avaliado e apresentava apenas arranhões, sem necessidade de atendimento médico. A Polícia Militar sinalizou a via para evitar novos acidentes enquanto o caminhão permanece na faixa esquerda aguardando o guincho do seguro. A carga era composta por galinhas foram retiradas do local.



