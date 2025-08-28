Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Acidente na BR-060: carreta carregada de galinhas tomba na madrugada desta quinta-feira

Motorista não sofreu ferimentos graves; veículo aguarda guincho para remoção da pista

DF no Ar|Do R7

Um acidente ocorreu na BR-060 envolvendo uma carreta carregada de galinhas que tombou. O motorista de 41 anos foi avaliado e apresentava apenas arranhões, sem necessidade de atendimento médico. A Polícia Militar sinalizou a via para evitar novos acidentes enquanto o caminhão permanece na faixa esquerda aguardando o guincho do seguro. A carga era composta por galinhas foram retiradas do local.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.