Agências do trabalhador do DF oferecem 613 oportunidades nesta segunda (25)

Agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 613 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (25). Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 3 mil, com oportunidades que exigem experiência comprovada e outras não. O cadastro para as oportunidades em diversas regiões de Brasília pode ser feito por aplicativo ou pessoalmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador.