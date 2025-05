Águas Claras (DF) celebra 22 anos com festa e atividades gratuitas na Praça Parque Sul

O Projeto Viva Parque, em conjunto com a administração de Águas Claras, organiza um evento comemorativo na Praça Parque Sul para celebrar os 22 anos da região administrativa. Originalmente criada em 1992, Águas Claras foi oficialmente reconhecida em 2003 e se tornou uma das áreas mais dinâmicas de Brasília devido ao seu desenvolvimento em torno do metrô.



O evento ocorre das 8h às 13h e oferece diversas atividades gratuitas, como vacinação pet, espaço kids, competições de calistenia, tênis, vôlei e futebol. Além disso, a feira criativa destaca novidades em artesanato e moda, e o maior feirão de jogos de tabuleiro da América Latina promete animar os visitantes.



Oficinas, adoção de pets e degustações gratuitas completam a oferta, garantindo diversão para todas as idades. A comunidade é convidada a participar deste feriado especial e desfrutar de momentos inesquecíveis com familiares e amigos.



