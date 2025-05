Alunas do curso de formação da PM passam por cirurgia após acidente em Brasília

Duas alunas do curso de formação da Polícia Militar precisaram passar por cirurgia após acidente em Brasília. O carro estava com cinco pessoas e colidiu com uma árvore no Setor de Clubes Sul, na última sexta-feira (2). Bianca Bandeira e Ana Flávia Vitor Campos foram transportadas para o Hospital de Base.



Bianca apresentou lesões na perna e Ana Flávia é considerada o estado mais grave até o momento. Ela também teve um traumatismo crânio encefálico grave. Gustavo Paulino Garcia Costa apresentou ferimentos leves e foi levado até um hospital particular. Ele recebeu alta e se recupera em casa.



Dois policiais militares em formação morreram e foram sepultados nesse domingo (4). Lucas Souza Diniz teve uma parada cardiorrespiratória no local, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Já Rafael Basílio Arnold dos Santos morreu no hospital. As causas do acidente estão sob investigação da Polícia Civil.