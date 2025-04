Aniversário de Brasília reúne mais de 260 mil pessoas durante comemoração

No aniversário de 65 anos de Brasília , mais de 260 mil pessoas participaram da comemoração na Esplanada dos Ministérios. A celebração começou com transporte público gratuito e incluiu atividades recreativas e apresentações artísticas.



O grupo Menos é Mais se destacou com seu show: "A gente está muito feliz de estar nessa cidade maravilhosa que é a nossa cidade". A noite foi fechada com chave de ouro pela dupla Zé Neto e Cristiano. A organização enfatizou a importância da segurança no evento para garantir conforto a todos os presentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!