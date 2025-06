Anvisa aprova Mounjaro para emagrecimento com prescrição médica obrigatória

A Anvisa aprovou o uso do medicamento Mounjaro para perda de peso, estendendo sua autorização, que era restrita ao tratamento de diabetes tipo 2. O remédio, que agora exige receita médica, atua reduzindo o apetite e aumentando a saciedade.



É indicado para pessoas com sobrepeso, obesidade ou diabetes e deve ser combinado com dieta e atividade física para evitar o efeito sanfona. Segundo o nutrólogo Dr. Valdecy Neto, a automedicação pode causar efeitos adversos como náusea e hipoglicemia. Portanto, acompanhamento médico é fundamental.



