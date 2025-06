Apartamento pega fogo na Asa Sul (DF) e homem morre antes da chegada dos bombeiros

Um incêndio ocorrido em um apartamento na quadra 408 da Asa Sul (DF) resultou na morte de um homem de aproximadamente 70 anos. Nove viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas e, ao chegarem, encontraram o imóvel tomado por fumaça.



As chamas, que destruíram totalmente a sala, foram combatidas para evitar a propagação para outros apartamentos. A companheira da vítima, que pediu ajuda, informou que ele era acamado e com problemas de saúde, o que dificultou sua saída.



O prédio foi evacuado por segurança, e a defesa civil foi chamada para avaliar a estrutura. As equipes ainda realizam trabalho de rescaldo no local, utilizando câmeras térmicas para detectar possíveis focos remanescentes de calor.



