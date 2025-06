Após novo caso suspeito de gripe aviária no zoo de Brasília, 13 pessoas são monitoradas

O Zoológico de Brasília permanece fechado após a suspeita de um caso de gripe aviária em um emu australiano. Devido ao contato com a ave, que apresentava sinais da doença e foi eutanasiada, 13 pessoas estão sob monitoramento. Amostras foram enviadas para a Universidade de Campinas para confirmação.



Os sintomas monitorados incluem febre e dor de cabeça. A confirmação da doença pode impactar a data de reabertura, atualmente indefinida, enquanto medidas de precaução seguem rigorosas no local.



