Aposentada do DF aguarda cirurgia de hérnia há dois anos

Maria José, aposentada de 64 anos no Distrito Federal, aguarda há dois anos uma cirurgia de hérnia abdominal. Sua filha, Adriana, explica que, apesar de ter recebido a classificação de risco amarela, a urgência do caso é ignorada no Hospital Regional do Paranoá, rebaixando sua prioridade para verde. Maria enfrenta dor constante e complicações como feridas causadas pelo crescimento da hérnia.



Um especialista alerta para os riscos de agravamento, como infecções graves e até óbito, caso o tratamento continue sendo adiado. A Secretaria de Saúde informou que as informações serão repassadas aos pacientes conforme os protocolos vigentes, mas não oferece uma solução imediata. Sem alternativas, a família considera acionar a Defensoria Pública para garantir o atendimento necessário.



