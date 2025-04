Auditores identificam R$ 1,1 milhão em irregularidades fiscais em apenas três dias

Após o feriado da Páscoa, auditores da Secretaria de Economia do DF intensificaram a fiscalização tributária. A operação aconteceu em rodovias, transportadoras, e centros de distribuição, resultando na apreensão de mercadorias com irregularidades na documentação fiscal, avaliadas em mais de R$ 1 milhão.



Entre os itens apreendidos estão cervejas, refrigerantes, madeira, eletrônicos e calçados. Um lote de vinhos, por exemplo, foi avaliado em R$ 44 mil, gerando um crédito tributário de R$ 31 mil. O total de impostos sonegados e multas ultrapassa R$ 510 mil. As cargas foram levadas para um depósito de bens apreendidos.



