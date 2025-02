Aumento nas passagens de ônibus no Entorno do DF preocupa deputados

O aumento de 2,9% nas passagens de ônibus no entorno de Brasília entra em vigor neste fim de semana. O entorno inclui regiões entre o Distrito Federal e o estado de Goiás, onde muitos trabalhadores enfrentam o aumento acumulado de 43% nos últimos dois anos. Deputados expressaram preocupação sobre o impacto no orçamento das famílias e possíveis demissões. Em contraste, foi anunciada a ampliação das linhas do metrô em Samambaia, com duas novas estações, e planejadas estações para Ceilândia, prometendo melhoras no transporte público a longo prazo.



