Bailarinas do DF conquistam vagas em curso de balé nos EUA e buscam apoio para viagem

Um grupo de bailarinas do estúdio de dança Cinthya Valadares, em Brazlândia (DF), foi selecionado para participar de um programa na Miami City Ballet School. No total, nove alunas foram aprovadas, mas apenas Letícia e Maria Luiza Andrade estão confirmadas para ir, devido aos desafios financeiros relacionados a passagens aéreas e outros custos da viagem.



A comunidade local está se mobilizando para arrecadar recursos necessários até o embarque, previsto para o dia 4 de julho. Além disso, 11 alunas foram aprovadas para o Summer Brasil no Rio de Janeiro. A professora destacou o esforço e dedicação das meninas, que estão vendendo brownies e rifas para financiar a viagem. As famílias e o estúdio esperam que, com o apoio da comunidade, as meninas possam aproveitar essa oportunidade única.



