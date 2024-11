Bebês internados no DF participam de ensaio fotográfico com o tema ‘Novembro Roxo’

Bebês internados no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, participaram de um ensaio fotográfico com o tema "Novembro Roxo". O mês é dedicado à conscientização sobre a prematuridade. As fotos foram feitas pela equipe do hospital e emocionaram os pais e profissionais que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Além das fotos, a equipe também montou um kit com várias roupinhas com os nomes dos recém-nascidos.