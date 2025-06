Bombeiros fazem simulação de incêndio para treinar salvamentos e combate ao fogo

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou um treinamento prático em uma distribuidora do SIA, simulando o resgate de dois funcionários próximos a um tanque em chamas. A ação incluiu o combate ao incêndio e resgate simultaneamente. As manutenções dos tanques ocorrem a cada 15 dias a um mês, e a simulação testa os equipamentos preventivos, como espuma e água, preparando os bombeiros para diversas situações de emergência.



