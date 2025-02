Bombeiros resgatam cachorro preso em cano de água em Luziânia

Bombeiros realizaram o resgate de um cachorro que ficou preso em um cano de água em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O incidente ocorreu na quarta-feira (26). Ao chegarem ao local, os militares encontraram o animal com apenas a cabeça para fora do cano. Foi necessário quebrar parte da parede e serrar um pedaço do cano para liberar o cachorro. Felizmente, após a operação, o animal foi entregue ao seu proprietário sem ferimentos.



