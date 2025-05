Bora de Bike: grande evento ciclístico invade Brasília no dia 18 de maio

No dia 18 de maio, acontecerá a 16ª edição do Bora de Bike no Parque da Cidade, em Brasília. O evento, organizado pela RECORD, espera reunir mais de 10 mil ciclistas e proporcionar diversão para toda a família. As inscrições podem ser feitas entre os dias 12 e 17 de maio no site oficial. Serão distribuídos três mil kits para os primeiros inscritos. A retirada dos kits ocorrerá no dia 17 de maio, das 9 às 19h. De acordo com participantes, o evento promove o respeito no trânsito e a conscientização sobre o uso da bicicleta. Venha participar e faça parte desta celebração!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!