Bora de Bike realiza 16ª edição do maior passeio ciclístico do Centro-Oeste

No dia 18 de maio, o evento Bora de Bike é realizado no Parque da Cidade, em Brasília . A expectativa é reunir cerca de 10 mil participantes para um percurso aproximado de 10 km. A concentração começará às 7h no estacionamento 7 do parque. As inscrições estão disponíveis no site do evento.



