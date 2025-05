Brain Rot: uso excessivo de telas pode causar esgotamento mental

Nos últimos anos, o termo "Brain Rot" se popularizou para descrever o esgotamento mental causado pelo uso excessivo de telas. Este fenômeno, ainda não reconhecido oficialmente como diagnóstico, envolve a liberação excessiva de dopamina, afetando o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico e tomada de decisões.



Uma pesquisa da Universidade Stanford indicou que adolescentes com mais de seis horas diárias em frente às telas apresentam altos níveis de ansiedade e dificuldades de aprendizagem. A influenciadora Laryssa Schneider compartilhou sua experiência sobre a mudança necessária após perceber os efeitos prejudiciais do consumo excessivo.



As recomendações incluem estabelecer limites de tempo na tela, investir em atividades analógicas e buscar um consumo digital mais equilibrado.



