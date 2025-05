Brasília Game Festival: evento reúne estúdios de jogos e empreendedores digitais

O Brasília Game Festival inicia nesta sexta-feira (16) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a expectativa de atrair cerca de 60 mil pessoas até domingo (18). O festival contará com a presença de estúdios de jogos, competidores e artistas, destacando-se a maior liga independente de "free fire" do mundo.



Além disso, haverá uma área dedicada a jogos desenvolvidos localmente. O evento é gratuito, funcionando das 11h às 20h, e representa uma oportunidade para gamers, empreendedores e famílias.



O secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Reisman, ressalta a importância do evento para o setor de entretenimento e para a economia local, destacando iniciativas como o Brasília Gaming Hub.



