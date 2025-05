Brasilienses e turistas ganham City Tour Cívico para conhecer história da capital

O governo do Distrito Federal lançou o City Tour Cívico, um projeto que oferece passeios turísticos gratuitos por Brasília . O ônibus parte da Torre de TV e percorre diversos pontos históricos da cidade. Um guia lidera as visitas, compartilhando curiosidades e fatos históricos com bom humor e simpatia.



Mais de 70% dos participantes são moradores locais, o que promove o sentimento de pertencimento e valorização do patrimônio cultural. O tour é uma oportunidade de conhecer monumentos como o Estádio Mané Garrincha, enquanto aprende mais sobre a cidade planejada por Juscelino Kubitschek.



