Calçada da Fama: Grupo Menos é Mais recebe homenagem em shopping de Brasília

O grupo de pagode Menos é Mais foi recentemente homenageado com uma estrela na calçada da fama em um shopping do Lago Sul, em Brasília. Formado em 2016, o grupo acumula mais de 4,6 bilhões de visualizações na internet e é um dos artistas mais ouvidos nas plataformas de música. Duduzão, um dos integrantes, expressou sua emoção ao ver o grupo reconhecido na cidade onde tudo começou. "Toda vez que eu vinha aqui no cinema, sempre falava que chegaria a nossa hora de colocar nosso nome nessa calçada da fama", disse ele.



O grupo também se prepara para uma apresentação especial nas comemorações dos 65 anos de Brasília, com um show na Esplanada dos Ministérios. Goes, outro membro, destacou a conexão especial com a cidade: "tudo que a gente faz é pensando em Brasília. A gente está muito feliz e preparando um grande momento para viver aqui com o povo brasiliense". O evento contará com outras atrações locais e nacionais e será realizado durante três dias, com entrada gratuita e transporte público gratuito.



