Caminhão carregado de cimento capota na BR-020 e deixa motorista ferido

Uma carreta carregada de cimento tombou às margens da BR-020, no sentido Planaltina (DF). O motorista, de 38 anos, foi encontrado pelos bombeiros fora do veículo e foi levado consciente para o hospital de Sobradinho em estado estável. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando a situação. A carreta permanece no local e não há outros veículos envolvidos no acidente, garantindo que o trânsito não foi comprometido.



