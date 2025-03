Campanha da OAB DF promove Carnaval sem assédio e segurança nos pagamentos

A OAB DF lançou uma campanha com o lema "Pediu pra parar? Parou", para garantir um Carnaval sem assédio, incentivando que mulheres e testemunhas de abusos saibam onde buscar ajuda. Dados do Observatório de Violência Contra Mulher destacam a urgência da campanha. A Febraban também orienta sobre a segurança nos pagamentos, sugerindo a definição de limites para cartões por aproximação e atenção ao usar maquininhas com vendedores ambulantes. A organização destaca a importância de revisar os limites de PIX e utilizar o aplicativo Celular Seguro em parceria com o Ministério da Justiça.



