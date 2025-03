Candangão BRB 2025: Brasiliense e Gama se enfrentam para definir vaga na final

Nesta quarta-feira (26), acontece o clássico decisivo entre Brasiliense e Gama para determinar quem será o próximo finalista do Candangão BRB 2025. A partida está marcada para as 19h no Estádio Serejão. Na primeira partida, o Gama venceu por 3 a 0. Dessa forma, o time pode perder por até dois gols de diferença nesta quarta que ainda assim avança à final. O Capital já garantiu sua vaga na decisão, que ocorrerá no próximo sábado (29).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!