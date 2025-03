Candangão BRB 2025: Ceilândia e Capital empatam por 1x1 no primeiro jogo da semifinal

Pelas semifinais do Candangão BRB 2025, Ceilândia e Capital se enfrentaram no Estádio Abadião em um jogo emocionante. O Ceilândia abriu o placar aos 6 minutos da primeira etapa, com gol de Clemente. No segundo tempo, aos 38 minutos, Richardson igualou o placar para o Capital. O jogo terminou 1 a 1. A decisão vai para o Estádio JK, do Capital, que tem a vantagem de jogar por um novo empate para garantir a vaga na final. Torcedores de ambos os lados expressaram entusiasmo e expectativas para o próximo confronto.



