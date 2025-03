Candangão BRB 2025: Gama e Capital disputam final do campeonato no Mané Garrincha

Neste sábado (29), às 16h, Gama e Capital disputam a final do Candangão BRB 2025 no Estádio Mané Garrincha (DF). O Gama busca seu 14º título no Distrito Federal, enquanto o Capital busca sua primeira conquista.



Dez equipes competiram ao longo de 50 jogos, chegando nesta decisão. Serão disponibilizados 60 mil ingressos gratuitos, uma oportunidade imperdível para os torcedores. A partida terá cobertura completa pela RECORD Brasília .



