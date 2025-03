Casamento comunitário: 101 casais participam da cerimônia no Pontão do Lago Sul

No último domingo (23), 101 casais celebraram o amor em um casamento comunitário realizado no Pontão do Lago Sul, em Brasília . Promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania, o evento ofereceu cerimônia completa, com direito a entrada dos noivos e registro civil.



A celebração contou com a participação de quatro cartórios e apoio de voluntários que doaram vestidos e serviços essenciais. Profissionais do Senac colaboraram com a beleza dos casais, tornando o dia especial. Alguns dos casais relataram que evento foi realização de um sonho antigo, finalmente oficializando a união diante da lei.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!