Caso 113 Sul pode voltar a julgamento após STJ anular condenação de Adriana Villela

Defesa alegou falta de acesso a depoimentos essenciais; recurso do Ministério Público pode mudar decisão

DF no Ar|Do R7

A Sexta Turma do STJ anulou a condenação de Adriana Villela pelo crime da 113 Sul, com três votos a dois. A defesa alegou falta de acesso a depoimentos essenciais durante o julgamento. Os ministros Sebastião Reis, Antonio Saldanha Palheiro e o desembargador Otávio de Almeida Toledo votaram pela anulação. O caso pode retornar ao STJ ou ser levado ao Supremo Tribunal Federal, dependendo do recurso do Ministério Público, que está surpreso com a decisão.

