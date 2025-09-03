Caso 113 Sul pode voltar a julgamento após STJ anular condenação de Adriana Villela

A Sexta Turma do STJ anulou a condenação de Adriana Villela pelo crime da 113 Sul, com três votos a dois. A defesa alegou falta de acesso a depoimentos essenciais durante o julgamento. Os ministros Sebastião Reis, Antonio Saldanha Palheiro e o desembargador Otávio de Almeida Toledo votaram pela anulação. O caso pode retornar ao STJ ou ser levado ao Supremo Tribunal Federal, dependendo do recurso do Ministério Público, que está surpreso com a decisão.



