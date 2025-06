Castra DF oferece mil vagas para castração gratuita de cães e gatos

O programa Castra DF disponibilizará mil vagas para a castração gratuita de cães e gatos. O cadastro será realizado presencialmente por ordem de chegada no Centro Cultural Tagua Parque em Taguatinga, a partir das 7h45. Cada tutor poderá inscrever até dois animais com pelo menos seis meses e dois quilos. As cirurgias estão agendadas entre 15 de julho e 20 de agosto nas unidades móveis na Praça do Respeito. Para mais informações, acesse os sites castradf.com.br e sepan.df.gov.br.



