Castração gratuita em Ceilândia: inscrições para mil vagas para cães e gatos neste domingo

O programa Castra DF realizará inscrições presenciais para castração gratuita de cães e gatos em Ceilândia (DF), no próximo domingo, dia 30, a partir das 7h45 da manhã. Serão oferecidas mil vagas, com possibilidade de cadastrar até dois animais por CPF, sem a necessidade de trazer os animais no dia.



O programa é aberto a todos os moradores do Distrito Federal, e 30% das vagas são destinadas a grupos prioritários, como idosos e pessoas com deficiência. As castrações decorrerão entre 7 de abril e 2 de maio. Além das castrações, o Castra DF oferece cursos de qualificação, como banho e tosa e adestramento, em diversas regiões administrativas do DF.



