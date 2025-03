Ceilândia, Gama e Paranoá disputam últimas vagas nas semifinais do Candangão BRB 2025

A última rodada do Candangão BRB 2025 acontece neste fim de semana. Capital e Brasiliense, empatados com 19 pontos, já estão garantidos nas semifinais. Três clubes lutam pelas duas vagas restantes: Ceilândia (18 pontos), Gama (16 pontos) e Paranoá (15 pontos). Na outra ponta da tabela, o Legião já foi rebaixado. Real Brasília e Ceilandense chegam à última rodada com risco de rebaixamento.



