Ceilândia vence Real Brasília na estreia do Candangão BRB 2025

O Ceilândia venceu o Real Brasília por 1 a 0 na abertura do Candangão BRB 2025, com o gol marcado por Wisman, eleito craque do jogo. A partida teve momentos emocionantes, como a quase bicicleta de Clemente e as tentativas de gol de Danilo Ribeiro. Após essa rodada, o Ceilândia se preparará para enfrentar o Capital na Copa Verde, enquanto o Real Brasília jogará contra o Brasiliense na próxima rodada do campeonato distrital.