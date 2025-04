Celebração dos 65 anos de Brasília terá programação oficial entre 19 e 21 de abril

A programação oficial para o aniversário de 65 anos de Brasília foi divulgada. As festividades ocorrerão entre os dias 19 e 21 de abril, com shows na Esplanada dos Ministérios.



Artistas como Wesley Safadão e Léo Santana se apresentarão no sábado; Alceu Valença e Elba Ramalho no domingo; Bruno César e Rodrigo, além de Zé Neto e Cristiano na segunda-feira. O evento final contará com fogos de artifício e um espetáculo de drones no céu de Brasília. Durante o feriado, o transporte público será gratuito, facilitando o acesso de todos ao centro da cidade para participar das celebrações.



