Cenas de violência no Estádio Serejão (DF) serão analisadas pelo Ministério Público

O Ministério Público do Distrito Federal investiga os incidentes ocorridos durante a semifinal de futebol entre Gama e Brasiliense. Na partida, torcedores organizados do Brasiliense lançaram artefatos explosivos e pedras contra a polícia, que respondeu com bombas de efeito moral.



O MP solicitou informações detalhadas ao presidente da Federação de Futebol do DF e ao tenente coronel Cláudio José de Barros, incluindo a súmula da arbitragem. O objetivo é esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis, com expectativa de receber as informações em cinco dias.



