Chuva forte causa alagamentos em Pirenópolis, em Goiás

Chuvas intensas atingiram a região de Pirenópolis, causando inundações em ruas, casas e hotéis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram registradas na rua Passagem Funda e no bairro Alto do Bonfim. Um hotel foi invadido pela água após o rompimento de um muro. Três pessoas ficaram desalojadas. "Tivemos um evento climático adverso", relatou uma militar do Corpo de Bombeiros, "com três desabrigados". A Defesa Civil está atuando para fornecer assistência às famílias afetadas enquanto a situação se normaliza com a diminuição da chuva.