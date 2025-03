Ciclista morre após ser atropelado por motorista bêbado no Riacho Fundo 2

Um ciclista de 57 anos morreu após ser atropelado por um motorista de 41 anos no Riacho Fundo 2. O incidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã em frente ao residencial Parque do Riacho. O motorista foi preso em flagrante e não teve direito à fiança. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de bebida alcoólica. A ocorrência está sendo investigada pela 29ª Delegacia de Polícia como homicídio culposo na direção de veículo.



