Clarão misterioso aparece no céu de Brasília; entenda o que aconteceu

Na última quarta-feira (14), um clarão no céu de Brasília chamou a atenção de muitos moradores. O professor Luiz Cavalcante, do Planetário de Brasília, identificou o fenômeno como sendo lixo espacial, devido à fragmentação e à lenta velocidade de queda do objeto.



Segundo o especialista, esses objetos são comuns na órbita terrestre e podem brilhar ao entrar na atmosfera. Apesar do espetáculo visual, a probabilidade de acidentes causados por esses detritos espaciais é mínima.



