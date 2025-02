Clássico do Candangão: Brasiliense derrota Gama com presença inglesa nas arquibancadas

O clássico entre Brasiliense e Gama, parte do Candangão BRB 2025, ocorreu no estádio Cerejão com torcida única do Brasiliense devido a uma decisão judicial. O primeiro gol foi marcado aos 36 minutos do primeiro tempo após um pênalti convertido por Tartá. No último minuto, Joãozinho selou a vitória com um gol, fechando o placar em 2 a 0. Presente no evento, um grupo de ingleses mostrou entusiasmo pelo futebol local, contribuindo para um clima internacional na partida. Com a vitória, o Brasiliense assume a liderança da competição.



