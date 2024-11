CNU: candidatos têm até esta quinta para entrar com recurso de lista de heteroidentificação

Os candidatos que se autodeclararam negros, indígenas ou portadores de deficiência, e não foram aprovados na lista de heteroidentificação do Concurso Nacional Unificado, têm até esta quinta-feira(14) para entrar com recurso. O procedimento é feito no site da Cesgranrio, pela etapa “Interposição de recursos”. O resultado final do "Enem dos Concursos" está previsto para 21 de novembro.