Colômbia treina no Centro de Treinamento de Brasília para enfrentar seleção brasileira

A seleção colombiana está treinando no Centro de Treinamento Brasília visando partida contra o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. O time, que está à frente do Brasil na classificação, conta com jogadores como Richard Rios, Arias, James Rodríguez e Rafael Borré. Muitos torcedores colombianos estão na cidade para acompanhar a partida contra a seleção brasileira.



