Com fortes chuvas no DF, erosão no trecho 3 do Sol Nascente (DF) fica maior e assusta moradores Segundo eles, a cratera fica a cerca de cinco metros das casas, que já apresentam rachaduras

DF no Ar|Do R7 07/11/2024 - 13h48 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h47 ) twitter

